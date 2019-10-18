Son Dakika Haberleri: Trump'tan Erdoğan'a Suriye teşekkürü
Son Dakika Güncel Trump'tan Erdoğan'a Suriye teşekkürü

Trump'tan Erdoğan'a Suriye teşekkürü

43 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ABD arasında sağlanan Suriye anlaşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Trump'tan Erdoğan'a Suriye teşekkürü, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ABD arasında sağlanan Suriye anlaşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Trump, Teksas eyaletinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD ile Türkiye arasında Fırat'ın doğusu konusunda varılan anlaşmaya ilişkin "Bugün, Orta Doğu'da muazzam bir gün. Alışılmışın dışındaydı ama daha önce kimsenin yıllar yılı yapamadığı bir şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

Kimseyle savaşmayı istemediğini vurgulayan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kürtlere ve Kürt liderlere teşekkür ediyorum. ve perde arkasında bizi destekleyen diğer ülkelere teşekkür ediyorum. Bu (anlaşma) muhteşem bir şey." diye konuştu.

DEAŞ'ın tamamen kontrol altında olduğunu savunan Trump, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya da katkıları için teşekkür etti.

Trump, Suriye konusunda müzakereler yapıldığını ve sonunda bir anlaşma sağlandığını belirterek, "Bu durum Türkiye'nin ötesinde, Suriye'nin de diğer tüm ülkelerin de ötesinde. Ortada felaket bir savaş olabilirdi ve milyonlarca insan ölebilirdi. Biz yapabileceğimizi yaptık." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:04 Kaynak: AA
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