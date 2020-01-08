Trump'tan Erdoğan'ın Süleymani için 'şehit' ifadesi kullandığı iddialarına 'şaşırdım' yanıtı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump'tan Erdoğan'ın Süleymani için 'şehit' ifadesi kullandığı iddialarına 'şaşırdım' yanıtı - Son Dakika Dünya

Trump'tan Erdoğan'ın Süleymani için 'şehit' ifadesi kullandığı iddialarına 'şaşırdım' yanıtı

53 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin şimdi Irak'tan ayrılmasının "Irak'ın başına gelebilecek en kötü şey" olduğunu savundu. ABD'li lider ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım Süleymani için 'şehit' ifadesi kullandığı iddialarına ilişkin 'şaşırdım' yanıtını verdi.

Trump'tan Erdoğan'ın Süleymani için 'şehit' ifadesi kullandığı iddialarına 'şaşırdım' yanıtı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde Kasım Süleymani için "şehit" ifadesi kullandığı iddialarına "şaşırdım" şeklinde cevap verdi.


Şehit ifadesine atıfta bulunarak, "Ben yüzde yüz buna karşıyım" diyen Trump, "Eminim o (Erdoğan) da karşıdır. Fakat düşünmesi gereken kendi kamuoyu var. Kesin nedeni de budur. Yine de bunu duyduğuma şaşırdım" ifadelerini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:16 
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