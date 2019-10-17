Son Dakika Haberleri: Trump'tan "Erdoğan-Pence" görüşmesi açıklaması
Son Dakika Güncel Trump'tan 'Erdoğan-Pence' görüşmesi açıklaması

Trump'tan "Erdoğan-Pence" görüşmesi açıklaması

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek,"Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak" dedi.

Trump'tan

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek," Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak" dedi.

Trump Twitter hesabından Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Türkiye'den güzel haberler var. Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo birazdan basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak." ifadesini kullandı.

Erdoğan ve Pence bugün Suriye konusunda Ankara'da toplamda 4 saati aşkın süre baş başa ve heyetler arası görüşme yapmışlardı.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:40 Kaynak: AA
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