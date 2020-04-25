Trump'tan Etiyopya lideri Ahmed'e Kovid-19 telefonu - Son Dakika

Donald Trump'ın Etiyopya halkına desteğini yinelediğini belirten Judd Deere, iki liderin Doğu Afrika bölgesindeki konuları da ele aldığını belirtti.

Deere, "Başkan Trump, ABD yapımı solunum cihazları dahil Etiyopya'nın Kovid-19 ile mücadelesine katkı sağlamak üzere ek yardım teklifinde bulundu." ifadelerine yer verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere , konuyla ilgili açıklamasında, iki liderin Kovid-19 salgınına karşı küresel mücadeleyi ele aldığını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ortak çabaları konuşmak üzere Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefonda görüştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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