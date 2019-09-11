Son Dakika Haberleri: Trump'tan faizleri sıfıra düşürmeyen Fed yönetimine 'taş kafalı' çıkışı
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Trump'tan faizleri sıfıra düşürmeyen Fed yönetimine 'taş kafalı' çıkışı

10 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Federal Reserve'ü hedef alan yorumlarına çarşamba günü de devam etti

Trump'tan faizleri sıfıra düşürmeyen Fed yönetimine 'taş kafalı' çıkışı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Federal Reserve'ü hedef alan yorumlarına çarşamba günü de devam etti.


Ekonomiyi yavaşlatmakla suçladığı merkez bankasının faizleri sıfıra hatta negatife düzeylere çekmesi gerektiğini söyleyen Trump, Fed yönetimi için 'taş kafalı' ifadesini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Fed, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:15 
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