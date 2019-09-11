Trump'tan faizleri sıfıra düşürmeyen Fed yönetimine 'taş kafalı' çıkışı

Ekonomiyi yavaşlatmakla suçladığı merkez bankasının faizleri sıfıra hatta negatife düzeylere çekmesi gerektiğini söyleyen Trump, Fed yönetimi için 'taş kafalı' ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Federal Reserve'ü hedef alan yorumlarına çarşamba günü de devam etti.

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