Trump'tan Fed'e bir uyarı daha
2 saat önce
Trump, yarınki açıklaması öncesi Fed'i ikinci kez faiz artırmaması yönünde uyardı.
Trump, yarınki açıklaması öncesi Fed'i ikinci kez faiz artırmaması yönünde uyardı. Bankanın tutumunda değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:54
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