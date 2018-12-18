Son Dakika Haberleri: Trump'tan Fed'e bir uyarı daha

Trump'tan Fed'e bir uyarı daha

2 saat önce

Trump, yarınki açıklaması öncesi Fed'i ikinci kez faiz artırmaması yönünde uyardı.

Trump'tan Fed'e bir uyarı daha, System.String[]
Trump, yarınki açıklaması öncesi Fed'i ikinci kez faiz artırmaması yönünde uyardı. Bankanın tutumunda değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:54 

Fed, Donald Trump, Ekonomi
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