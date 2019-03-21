Trump'tan 'Golan Tepeleri' açıklaması
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi.
ABD
Başkanı Trump
, "52 yılın ardından ABD için İsrail
'in Golan Tepeleri
üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:51
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