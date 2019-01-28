Son Dakika Haberleri: Trump'tan Graham'a 'Venezuela'ya askeri harekat' sorusu

Trump'tan Graham'a 'Venezuela'ya askeri harekat' sorusu

1 saat önce

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine Venezuela'da askeri güç kullanma olasılığını dile getirdiğini söyledi.

Trump'tan Graham'a 'Venezuela'ya askeri harekat' sorusu, System.String[]
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine Venezuela'da askeri güç kullanma olasılığını dile getirdiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:38 

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Venezuela, Ekonomi
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