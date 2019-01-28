Trump'tan Graham'a 'Venezuela'ya askeri harekat' sorusu
1 saat önce
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine Venezuela'da askeri güç kullanma olasılığını dile getirdiğini söyledi.
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine Venezuela'da askeri güç kullanma olasılığını dile getirdiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:38
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