Trump'tan Güney Kore'ye 'virüs test kiti' talebi - Son Dakika
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Trump'tan Güney Kore'ye 'virüs test kiti' talebi

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek korona virüsle mücadele kapsamında 'virüs test kiti' talep etti.

Trump'tan Güney Kore'ye 'virüs test kiti' talebi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek korona virüsle mücadele kapsamında 'virüs test kiti' talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in'den korona virüs için test kiti istedi. Virüsün ilk çıktığı zamanlar Çin dışında virüsten en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan Güney Kore'nin, salgını test kitleri ve aldığı önlemlerle kontrol altına aldığı belirtiliyor. Virüsün ortaya çıktığı andan itibaren hızlı tanı kitleri sayesinde Güney Kore'nin birçok insanı test ettiği, ABD'nin ise virüsün başından beri çok az test yaptığı belirtiliyor.

Seul'de açıklama yapan Moon, "ABD Başkanı Trump, virüs test kiti gibi acil ürünlerin sağlanması için bize talepte bulundu" ifadelerini kullandı.

İki liderin telefon görüşmesinin ana temasının ise korona virüsle mücadele olduğu vurgulandı.

Öte yandan ABD'de korona virüs nedeniyle 784 kişi hayatını kaybetti, hali hazırda 54 bin 941 vaka bulunuyor. Güney Kore'de ise 126 ölüm, 9 bin 137 vaka bulunuyor.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:20 Kaynak: İHA

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