Trump'tan hamburger açılımı: Michelle Obama'nın okullarda sağlıklı beslenme programı iptal ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump'tan hamburger açılımı: Michelle Obama'nın okullarda sağlıklı beslenme programı iptal ediliyor - Son Dakika Dünya

Trump'tan hamburger açılımı: Michelle Obama'nın okullarda sağlıklı beslenme programı iptal ediliyor

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, eski first lady Michelle Obama'nın teşviğiyle yürürlüğe giren okullarda obeziteye karşı sağlıklı beslenme yönetmeliğini iptal etmek için harekete geçti. Beslenme uzmanları, fast food ürünlerin okullara geri dönmesinden endişe duyuyor.

Trump'tan hamburger açılımı: Michelle Obama'nın okullarda sağlıklı beslenme programı iptal ediliyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, eski first lady Michelle Obama'nın teşviğiyle yürürlüğe giren okullarda obeziteye karşı sağlıklı beslenme yönetmeliğini iptal etmek için harekete geçti. Beslenme uzmanları, yönetmeliğe getirilecek esnek kurallarla fast food ürünlerin yeniden öğrenci menülerine girmesinden endişe duyuyor.


ABD Tarım Bakanlığı (USDA), cuma günü yapılan yazılı açıklamayla okullarda uygulanan beslenme programının esnetilmesine yönelik iki farklı program üzerinde çalışıldığını duyurdu. Açıklamada yeni programın, yemek israfını önlemek amacıyla okul yönetimleri ve yemek servisi firmalarına daha fazla serbestlik sağlayacağı ifade edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Michelle Obama, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:59 
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