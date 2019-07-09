Son Dakika Haberleri: Trump'tan Hindistan'a gümrük çıkışı
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Trump'tan Hindistan'a gümrük çıkışı

23 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Amerikan mallarına gümrük vergisi koymasına daha fazla imkan vermeyeceklerini bildirdi.

Trump'tan Hindistan'a gümrük çıkışı, System.String[]
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ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Amerikan mallarına gümrük vergisi koymasına daha fazla imkan vermeyeceklerini bildirdi.
Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hindistan Amerikan ürünlerine gümrük vergisi koyarak uzun bir süre iyi vakit geçirdi. Artık kabul edilemez." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, geçen ayında sonunda Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.
Görüşme öncesinde de Twitter hesabından "Hindistan'ın uyguladığı gümrük tarifeleri kabul edilemez." paylaşımını yapan Trump'ın görüşmede "Ticaret konusunda kesinlikle birlikte çalışacağız." dediği ortaya çıkmıştı.
İki ülke arasında ticaret gerginliği
Hindistan, Washington'ın gelişmekte olan ülkelere sunduğu bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından haziran başında çıkarılmıştı.
Bunun üzerine Hindistan, ABD'den ithal edilen 28 ürüne ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.
İki ülke arasındaki ilişkilerin, ABD'nin S-400 ve İran konusundaki tutumu ve karşılıklı ticari hamlelerden ötürü gerildiği ifade ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:40 Kaynak: AA
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