Trump'tan Hindistan'a gümrük çıkışı
58 dakika önce
Trump, Yeni Delhi yönetiminin ABD'ye yönelik haziran ayında başlattığı ek gümrük tarifelerinin artık kabul edilemez olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:37
Trump, Yeni Delhi
yönetiminin ABD'ye yönelik haziran ayında başlattığı ek gümrük tarifelerinin artık kabul edilemez olduğunu kaydetti
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