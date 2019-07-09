Son Dakika Haberleri: Trump'tan Hindistan'a gümrük çıkışı
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Trump'tan Hindistan'a gümrük çıkışı

58 dakika önce

Trump, Yeni Delhi yönetiminin ABD'ye yönelik haziran ayında başlattığı ek gümrük tarifelerinin artık kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Trump'tan Hindistan'a gümrük çıkışı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Yeni Delhi, Ekonomi
Trump, Yeni Delhi yönetiminin ABD'ye yönelik haziran ayında başlattığı ek gümrük tarifelerinin artık kabul edilemez olduğunu kaydetti
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:37 
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