Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması
4 saat önce
Umman Körfezi'nde yaşananların ardında İran olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nasıl durdurulacağına ilişkin ise "Göreceğiz" ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:55 Kaynak: İHA
Umman Körfezi'nde yaşananların ardında İran
olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump
, İran'ın nasıl durdurulacağına ilişkin ise "Göreceğiz" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD kanalına verdiği röportajda Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine yönelik saldırıların ardından ticari gemiler için önemli bir rota olan Hürmüz Boğazı'nın kapatılmayacağını söyledi. Saldırıların ardında İran'ın olduğunu kaydeden Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapanırsa da bunun uzun sürmeyeceğini aktardı. İran'ın nasıl durdurulacağına yönelik soruyu yanıtlayan Trump, "Göreceğiz" dedi. - WASHINGTON
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