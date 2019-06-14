Son Dakika Haberleri: Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması
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Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması

4 saat önce

Umman Körfezi'nde yaşananların ardında İran olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nasıl durdurulacağına ilişkin ise "Göreceğiz" ifadesini kullandı.

Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması, System.String[]
Umman Körfezi'nde yaşananların ardında İran olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nasıl durdurulacağına ilişkin ise "Göreceğiz" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD kanalına verdiği röportajda Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine yönelik saldırıların ardından ticari gemiler için önemli bir rota olan Hürmüz Boğazı'nın kapatılmayacağını söyledi. Saldırıların ardında İran'ın olduğunu kaydeden Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapanırsa da bunun uzun sürmeyeceğini aktardı. İran'ın nasıl durdurulacağına yönelik soruyu yanıtlayan Trump, "Göreceğiz" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:55 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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