Trump'tan İdlib'de saldırıları "durdurun" çağrısı
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya, Suriye ve İran'a İdlib'deki bombalı saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:55 Kaynak: İHA
Başkanı Donald Trump
, Rusya
, Suriye
ve İran
'a İdlib
'deki bombalı saldırıların durdurulması çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter
hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Birçok masum sivilin öldürüldüğünü duydum. Dünya bu kasaplığı izliyor" ifadelerini kullandı. Trump açıklamasında, "Rusya, Suriye ve kısmen İran'ın Suriye'nin İdlib ilçesini bombaladığını ve ayrım gözetmeden birçok masum sivili katlettiğini duyuyorum. Dünya bu katliamları izliyor. Amaç nedir, sana ne kazandıracak? Durun" dedi. Washington
, daha önce Suriye'de Beşşar Esad
rejiminin kimyasal silah kullanması durumunda ABD'nin hızlı bir şekilde yanıt vereceği yönünde uyarıda bulunmuştu. ABD, iddia edilen kimyasal silah saldırısı hakkında bilgi topladığını belirtmişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise kimyasal silah iddialarının doğrulanmadığını belirtmişti.
(Hasan Çelik/İHA)
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