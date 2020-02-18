Trump'tan İdlib konusunda "Erdoğan'la birlikte çalışıyoruz" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump'tan İdlib konusunda 'Erdoğan'la birlikte çalışıyoruz' açıklaması - Son Dakika

Trump'tan İdlib konusunda "Erdoğan'la birlikte çalışıyoruz" açıklaması

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İdlib konusundaki sorunların çözümü için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalıştıklarını söyledi.

Trump'tan İdlib konusunda

ABD Başkanı Donald Trump, İdlib konusundaki sorunların çözümü için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalıştıklarını söyledi.

Los Angeles'a hareketinden önce Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, bir soru üzerine hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi.

Trump, "güçlü ve sert" bir lider olarak nitelendirdiği Erdoğan ile iyi ilişkisi olduğunu belirtti.

İdlib konusunda ABD ile Türkiye'nin yakın çalıştığını dile getiren Trump, "Erdoğan ile (İdlib konusunda) birlikte çalışıyoruz." dedi.

Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti." ifadesine yer verilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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