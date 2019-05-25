Son Dakika Haberleri: Trump'tan ikili ticaret vurgusu

Trump'tan ikili ticaret vurgusu

49 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ve ABD arasındaki ticaretin daha adil hale getirilebileceğini söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ve ABD arasındaki ticaretin daha adil hale getirilebileceğini söyledi. Japonya'ya dört günlük bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, bugün öğleden sonra Tokyo'ya vardıktan sonra ABD Büyükelçisinin evinde Japon ve ABD iş dünyası liderleriyle bir araya geldi. ABD'nin iki ülke arasındaki ticareti karşılıklı olarak daha yararlı hale getirmek için Japonya ile müzakere ettiğini belirten Trump, önümüzdeki süreçte iki ülke arasındaki ticaretle ilgili büyük bir açıklama yapmayı umduğunu söyledi. Trump ayrıca, ziyaretinin amacının Japonya'da yeni imparatorla birlikte başlayan Reiwa Dönemini kutlamak olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki ikili ilişkilerin hiç bu kadar iyi olmadığının altını çizen Trump, ekonomik ilişkilerin güçleneceğini umduğunu da sözlerine ekledi.
(Burak Ersoy/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:30 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Donald Trump, Güncel
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