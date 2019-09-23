Son Dakika Haberleri: Trump'tan İklim Zirvesi'ne "beklenmedik ziyaret" - NEW
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Trump'tan İklim Zirvesi'ne "beklenmedik ziyaret" - NEW

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu.

Zirveye katılması beklenmeyen Trump, BM Genel Merkezi'ne giriş yaptıktan sonra İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna girdi ve kısa süre konuşmaları dinledi.

Küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlık yarattı.

Trump, kısa süre salonda kaldıktan sonra ayrıldı.

Trump'tan İklim Zirvesi'ne beklenmedik ziyaret - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:16 Kaynak: AA
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Küresel ısınmayı reddeden Trump'ın İklim Zirvesi'ne katılması şaşkınlık yarattı
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