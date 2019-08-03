Son Dakika Haberleri: Trump'tan INF'ye alternatif çağrısı: Rusya ve Çin ile yeni nükleer anlaşma yapılmalı
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Trump'tan INF'ye alternatif çağrısı: Rusya ve Çin ile yeni nükleer anlaşma yapılmalı

2 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkesinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinden hemen sonra yaptığı açıklamada, Çin ve Rusya'nın da dahil olduğu yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini belirtti.

Trump'tan INF'ye alternatif çağrısı: Rusya ve Çin ile yeni nükleer anlaşma yapılmalı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkesinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinden hemen sonra yaptığı açıklamada, Çin ve Rusya'nın da dahil olduğu yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini belirtti.

Trump, bu anlaşma için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü, Çin'le de temas halinde olduklarını söyledi. Amerikalı lider, Moskova'nın ve Pekin'in konuyla yakından ilgilendiğini 'çok, çok hevesliler' diyerek ifade etti.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2019 01:36 
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