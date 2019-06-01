Son Dakika Haberleri: Trump'tan İngiltere başbakanlığı için Boris Johnson'a destek
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Trump'tan İngiltere başbakanlığı için Boris Johnson'a destek

54 dakika önce

Donald Trump, İngiltere'de Brexit çıkmazı sonrası başbakanlıktan istifasını veren Theresa May yerine gelmek üzere başbakanlık kampanyası yürüten Boris Johnson'a destek verdiğini açıkladı. Trump ayrıca tüm adaylara savunma harcamalarını artırma çağrısında bulundu.

Trump'tan İngiltere başbakanlığı için Boris Johnson'a destek, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Avrupa ziyareti öncesi, İngiltere'de Brexit yanlısı eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ı başbakan olarak görmenin "çok iyi" olacağını söyledi.

Başkan Donald Trump, İngiltere'de Brexit çıkmazı sonrası başbakanlıktan istifa eden Theresa May'den boşalan koltuğa talip olan Boris Johnson'a destek verdiğini açıkladı. Trump ayrıca tüm adaylara savunma harcamalarını artırma çağrısında bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:53 
İngiltere, Boris Johnson, Donald Trump, Dünya
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