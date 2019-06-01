Trump'tan İngiltere başbakanlığı için Boris Johnson'a destek
54 dakika önce
Donald Trump, İngiltere'de Brexit çıkmazı sonrası başbakanlıktan istifasını veren Theresa May yerine gelmek üzere başbakanlık kampanyası yürüten Boris Johnson'a destek verdiğini açıkladı. Trump ayrıca tüm adaylara savunma harcamalarını artırma çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:53
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