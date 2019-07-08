Trump'tan İngiltere Büyükelçisine tepki
41 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında "beceriksiz" dediği iddia edilen İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch için "Artık kendisiyle işimiz olmayacak" yorumunu yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:32
ABD Başkanı Donald Trump
, kendisi hakkında "beceriksiz" dediği iddia edilen İngiltere
'nin Washington
Büyükelçisi Kim Darroch için "Artık kendisiyle işimiz olmayacak" yorumunu yaptı.
Gören inanamadı! Halatsız şekilde ülkenin en yüksek binasına tırmandı
Ali Babacan'ın istifa kararını dünya basını böyle duyurdu
ABD'de düşen yıldırım, iskeledeki botu alev topuna çevirdi
İngiltere'de iğrenç olay! Devlet sarayının bahçesinde cinsel ilişkiye girdiler