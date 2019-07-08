Son Dakika Haberleri: Trump'tan İngiltere Büyükelçisine tepki
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Trump'tan İngiltere Büyükelçisine tepki

41 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında "beceriksiz" dediği iddia edilen İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch için "Artık kendisiyle işimiz olmayacak" yorumunu yaptı.

Trump'tan İngiltere Büyükelçisine tepki, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında "beceriksiz" dediği iddia edilen İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch için "Artık kendisiyle işimiz olmayacak" yorumunu yaptı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:32 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İngiltere, Ekonomi
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