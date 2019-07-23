Son Dakika Haberleri: Trump'tan İngiltere'nin yeni Başbakanına tebrik
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Trump'tan İngiltere'nin yeni Başbakanına tebrik

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin yeni başbakanı seçilen Boris Johnson'u "Muhteşem olacak" sözleriyle tebrik etti.

Trump'tan İngiltere'nin yeni Başbakanına tebrik, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin yeni başbakanı seçilen Boris Johnson'u "Muhteşem olacak" sözleriyle tebrik etti. ABD Başkanı Donald Trump, Theresa May'in istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakanı seçilen Boris Johson'u Twitter'dan tebrik etti. Trump paylaşımında, "İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Boris Johnson'ı tebrik ediyorum. Muhteşem olacak" ifadelerine yer verdi. Trump, Johson'u tebrik eden ilk lider oldu. Trump daha önce de Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti'ye mükemmel bir lider olacağını düşündüğünü belirtmişti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:20 Kaynak: İHA
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