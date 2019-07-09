Son Dakika Haberleri: Trump'tan İngiltere Washington Büyükelçisi'ne: Artık kendisiyle işimiz olmayacak
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Trump'tan İngiltere Washington Büyükelçisi'ne: Artık kendisiyle işimiz olmayacak

30 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında "beceriksiz" dediği iddia edilen İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch hakkında "Washington'da kendisinden hoşlanmıyor ve hakkında iyi düşünülmüyor. Artık kendisiyle işimiz olmayacak." açıklamasında bulundu.

Trump'tan İngiltere Washington Büyükelçisi'ne: Artık kendisiyle işimiz olmayacak, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında "beceriksiz" dediği iddia edilen İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch için "Artık kendisiyle işimiz olmayacak." ifadesini kullandı.

Trump, kendisi hakkındaki yazışmaları sızan İngiliz Büyükelçi hakkında Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:52 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İngiltere, Dünya
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