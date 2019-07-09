Trump'tan İngiltere Washington Büyükelçisi'ne: Artık kendisiyle işimiz olmayacak
30 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında "beceriksiz" dediği iddia edilen İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch hakkında "Washington'da kendisinden hoşlanmıyor ve hakkında iyi düşünülmüyor. Artık kendisiyle işimiz olmayacak." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:52
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