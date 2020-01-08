Trump'tan Irak'taki 2 ABD üssüne saldırı sonrası ilk açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump'tan Irak'taki 2 ABD üssüne saldırı sonrası ilk açıklama Açıklaması - Son Dakika

Trump'tan Irak'taki 2 ABD üssüne saldırı sonrası ilk açıklama Açıklaması

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki 2 ABD üssüne İran tarafından yapılan saldırılara ilişkin, "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı.

Trump'tan Irak'taki 2 ABD üssüne saldırı sonrası ilk açıklama Açıklaması, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki 2 ABD üssüne İran tarafından yapılan saldırılara ilişkin, "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, İran'ın Amerikan üslerine yönelik saldırısı sonrasında Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Saldırı sonrasında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi ile bir toplantı yapan Trump, paylaşımında seçtiği ifadelerle rahat bir tavır ortaya koymaya çalıştı.

Konuyla ilgili olarak sabah bir açıklama yapacağını belirten Trump, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz." ifadelerini kullandı.

FAA'den İran ve bölgesindeki ABD uçaklarına sınırlama

Öte yandan yazılı bir açıklama yapan ABD Federal Havacılık İdaresi, ABD uçaklarının İran, Irak, İran Körfezi ve Umman Körfezi bölgelerindeki uçuşlarını "acil durum" sebebiyle geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

ABD ile İran arasında artan gerilim ve İran'ın son füze saldırıları dolayısıyla söz konusu bölgedeki sivil havacılık faaliyetlerinin tehlikeli bir boyuta taşınabileceğine atıfta bulunan kurum, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin "intikam operasyonu" kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'ın ABD üslerine fırlattığı füzelerden en net fotoğraflar geldi
ABD'yi hedef alan İran'ın füzelerinden bazıları hedefe ulaşamadan düştü İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı

Son Dakika Haberleri
12:57 50 uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı - Son Dakika
12:53 Aydın Kalkan: "Kimse eğitimcilerin vatan, millet ve bayrak sevgisini sorgulamamalı" - Son Dakika
12:53 Edremit'te yeni yılın ilk meclis toplantısı - Son Dakika
12:53 Yeşilova'da "bocuk gecesi" - Son Dakika
12:52 Öğrencileri taşıyan midibüs kara saplandı, ekipler kurtardı - Son Dakika
11:22 İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Son Dakika
11:04 Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 13:01:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump'tan Irak'taki 2 ABD üssüne saldırı sonrası ilk açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]