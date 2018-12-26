Trump'tan Irak'taki Amerikan Askerlerine Ziyaret
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, yılbaşı öncesi Irak'taki Amerikan üssüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
ABD
Başkanı Donald Trump
, yılbaşı öncesi Irak
'taki Amerikan üssüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, yılbaşı öncesi Irak'ın Anbar
ilindeki Ayn El Esad
hava üssüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Amerikan askerleriyle bir araya gelen Trump, eşi Melania Trump
ile birlikte hatıra fotoğraf çektirdi. - RAMADİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:56 Kaynak: İHA
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