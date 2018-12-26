Son Dakika Haberleri: Trump'tan Irak'taki Amerikan Askerlerine Ziyaret

Trump'tan Irak'taki Amerikan Askerlerine Ziyaret

44 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, yılbaşı öncesi Irak'taki Amerikan üssüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Trump'tan Irak'taki Amerikan Askerlerine Ziyaret, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, yılbaşı öncesi Irak'taki Amerikan üssüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, yılbaşı öncesi Irak'ın Anbar ilindeki Ayn El Esad hava üssüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Amerikan askerleriyle bir araya gelen Trump, eşi Melania Trump ile birlikte hatıra fotoğraf çektirdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:11 Kaynak: İHA

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