Trump'tan İran'a ambargonun yumuşatma sinyali

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı uygulanan yaptırımların gevşetilip gevşetilmeyeceği sorusuna "Ne olacağını göreceğiz" yanıtı, uluslararası basında 'yumuşatma sinyali' olarak değerlendirildi.



ABD basınında Başkan Trump'ın Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton'ı başta İran politikaları sebebiyle görevden aldığı iddiaları gündemdeyken Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerle bir araya gelerek İran'a ambargosu, Bolton'un görevden alınması gibi pek çok konu hakkında açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırımları hafifletme olasılığı üzerine gelen bir soruya, "Ne olacağını göreceğiz" şeklinde cevap verdi. Trump'ın verdiği bu cevap uluslararası basında Tahran'a karşı bir yumuşama sinyali olarak değerlendirilirken Trump ayrıca Washington'un İran'da rejim değişikliği aramadığını vurguladı, iki ülkenin iyi bir anlaşma yapabileceğine inandığını vurguladı.



Trump pozitif söylemlerinin yanı sıra İran'ın nükleer programından duyduğu endişeyi dedile getirerek, "İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyiz" dedi.



Trump'ın İran'a yönelik bu açıklamaları, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Trump ve İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani'nin Birleşmiş Millerlet (BM) Genel Kurulunda görüşme yapabileceğini söylemesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.



"Venezuela konusunda sınırı aştı"



Öte yandan Trump görevden aldığı Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton'ın Venezuela'ya yönelik politikalar konusunda uyum göstermediğini belirten Bolton için, "Sınırları aştı" değerlendirmesinde bulundu. Trump, "Venezuela ile ilgili tutumu konusunda John Bolton'la aynı fikirde değildim; sıra dışı olduğunu düşündüm. Sanırım haklı olduğumu kanıtladığımı düşünüyorum" itirafında bulundu.



Trump, Maduro ile buluşmaya istekli olup olmadığı sorusunu cevaplamayı reddetti.



Trump, "Açıkçası bir şeyler yapmak istedi. John'un sert bir adam olarak bilindiğini biliyorum. Bizi Irak'a sokması bunun kanıtı. Ama aslında benim çok iyi bir ilişkimin olduğu birisi. Ancak yönetimde, çok önemli olduğunu düşündüğüm insanlarla geçinemiyordu" dedi.



Kim'e Libya modelinden bahsetti



Trump, Bolton'ın Kuzey Kore ile müzakerelerde "Libya modeli"ne atıfta bulunarak büyük bir hata yaptığını söyledi. Başkan, "bazı büyük hatalar yaptı. Kim Jong-un için Libya modelinden bahsetti. Doğru bir açıklama değildi" dedi.



Başkan Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, Bolton'la İran, Afganistan ve diğer dış politika konularında ciddi anlaşmazlıklar yaşamasından sonrasında istifa etmesini istediğini söylemişti. Trump Ulusal Güvenlik Danışmanlığı pozisyonu için beş adayı olduğunu ve önümüzdeki hafta adını açıklayacağını söyledi. - WASHINGTON