Son Dakika Haberleri: Trump'tan İran'a gözdağı
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Trump'tan İran'a gözdağı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşüren İran'a, "İran çok büyük bir hata yaptı.

Trump'tan İran'a gözdağı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşüren İran'a, "İran çok büyük bir hata yaptı." sözleriyle tepki gösterdi.
ABD-İran gerilimi tırmanırken ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla ülkesine ait İHA'yı düşüren İran'a gözdağı verdi.
Trump, tek cümlelik paylaşımında, "İran çok büyük bir hata yaptı." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Beyaz Saray'da bugün ABD'nin düşürülen İHA konusunda Tahran'a nasıl tepki verileceğinin tartışılacağı toplantının yapıldığı bildirildi. Toplantıya ilişkin Beyaz Saray tarafından herhangi detay paylaşılmadı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), sabah Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:14 Kaynak: AA
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