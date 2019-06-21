Trump'tan İran'a Umman üzerinden mesaj: Saldırı an meselesi
1 saat önce
İran makamları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Umman üzerinden Tahran'a gece yarısı bir mesaj göndererek İran'a yönelik Amerikan saldırısının an meselesi olduğu uyarısında bulunduğunu bildirdi
İran
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:53
makamları, ABD Başkanı Donald Trump
'ın Körfez
ülkesi Umman üzerinden Tahran
'a gece yarısı bir mesaj göndererek İran'a yönelik Amerikan saldırısının an meselesi olduğu uyarısında bulunduğunu bildirdi.
Mesajının devamında Trump'ın İran'la olası bir savaşa karşı olduğunu belirttiği ve Tahran'la bazı meseleleri müzakere etmek istediğini ilettiği ifade edildi.
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