Son Dakika Haberleri: Trump'tan İran'a üstü kapalı Aramco suçlaması
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Trump'tan İran'a üstü kapalı Aramco suçlaması

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıya ilişkin İran'ı hedef alarak bu ülkeyi üstü kapalı suçladı.

Trump'tan İran'a üstü kapalı Aramco suçlaması, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıya ilişkin İran'ı hedef alarak bu ülkeyi üstü kapalı suçladı.

Başkan Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın Aramco saldırısında herhangi bir rolü olmadığını savunmasına tepki gösterdi.

İran'ın ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdüğünde de bu İHA'nın kendi hava sahasında olduğunu iddia ettiğini anımsatan Trump, "Bu açıklamaya, bunun çok büyük bir yalan olduğunu bile bile güçlü şekilde sarıldılar. Şimdi de Suudi Arabistan'daki saldırıda kendilerinin bir şey yapmadığını söylüyorlar. Göreceğiz." ifadesini kullandı.

-" Orta Doğu'nun petrolüne ihtiyacımız yok"

Başkan Trump, Aramco'ya yönelik saldırının ardından petrol fiyatlarındaki artışa yönelik de yorumlarda bulundu.

Kendisi sayesinde son yıllarda enerji sektöründe büyük ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayan Trump, "Biz artık bir enerji ihracatçısı değiliz, dünyanın bir numaralı enerji üreticisiyiz. Orta Doğu petrolüne ve gazına ihtiyacımız yok ve orada çok az tankerimiz var. Yine de müttefiklerimize yardım edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise, cumartesi günü yerel saatle 04.00'da hava saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıyı hiçbir grup üstlenmezken bugün Husiler, "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz." açıklamasını yapmıştı.

Amerikan ABC News televizyonuna konuşan Washington yönetiminden ismi açıklanmayan bir üst düzey yetkili, İran'ın Saudi Aramco'ya saldırıları, topraklarından ateşlediği seyir füzeleri ve 20'yi aşkın SİHA ile gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Donald Trump, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:12 Kaynak: AA
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Trump: Orta Doğu'nun petrolüne ihtiyacımız yok ancak müttefiklerimize yardım edeceğiz
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