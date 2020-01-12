Trump'tan İran'a uyarı: Protestocularınızı öldürmeyin - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Trump'tan İran'a uyarı: Protestocularınızı öldürmeyin - Son Dakika Dünya

Trump'tan İran'a uyarı: Protestocularınızı öldürmeyin

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Tahran yönetiminin Çarşamba günü Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağını yanlışlıkla düşürdüğünü itiraf etmesinin ardından başlayan protestolarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Trump'tan İran'a uyarı: Protestocularınızı öldürmeyin, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Tahran yönetiminin Çarşamba günü Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağını yanlışlıkla düşürdüğünü itiraf etmesinin ardından başlayan protestolarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Donald Trump, Twitter hesabına, İran'ın liderlerine hitaben büyük harflerle "PROTESTOCULARINIZI ÖLDÜRMEYİN" yazdı.

Trump açıklamasında, "Şu ana kadar binlerce kişi sizler tarafından öldürüldü ya da hapse atıldı. Dünya, gelişmeleri izliyor. Daha da önemlisi ABD de gelişmeleri izliyor. İnterneti yeniden açın ve gazetecilerin ülkenizden özgürce bildirmesine izin verin! İran'ın harika insanlarını öldürmeyi durdurun!" ifadelerini kullandı.

Trump Cumartesi günü de yine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın insan hakları kuruluşlarına, ülkede süren protesto gösterilerini özgürce gözlemlemesine izin vermesi gerektiğini söylemiş, "Bir kez daha barışçıl gösteriler düzenleyen protestocular katledilemez, internete erişim kısıtlanamaz" demişti.

ABD Başkanı ayrıca "uzun zamandır acı çektiğini" belirttiği İran halkını da, "cesareti" nedeniyle övmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran dini lideri Hamaney: Bölgedeki çalkantılı durumun nedeni, ABD'nin yozlaşmış varlığıdır
İran'dan İngiltere'ye protesto notası! "İngiliz Büyükelçi Tahran'daki yasa dışı gösterilere katıldı" İranlılar, "Ruhani istifa" diyerek Kasım Süleymani'nin posterlerini yırttı Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
23:47 Bursa'da markette silahlı gasp - Son Dakika Haber
23:36 İzmir'de çalınan 80 küçükbaş hayvan Bursa'da bulundu - Son Dakika Haber
23:34 Almanya'da bomba paniği: 14 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika Haber
23:28 Hayvan çiftliğindeki yangın korkuttu - Son Dakika Haber
23:17 Samsun'da çöp konteynerinde ceset bulunması - Son Dakika Haber
23:04 Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediğini duyurdu - Son Dakika Haber
22:35 İranlılar, "Ruhani istifa" diyerek Kasım Süleymani'nin posterlerini yırttı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 23:56:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump'tan İran'a uyarı: Protestocularınızı öldürmeyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]