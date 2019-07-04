Trump'tan İran'a uyarı: Tehditlerin dönüp yine sana zarar verebilir
15 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump: "Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol İran; o tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir"
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:07
ABD Başkanı Donald Trump
, zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşacağını açıklayan İran
'a, "Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol İran; o tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir." sözleriyle yüklendi.
ABD Başkanı Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğu konusundaki son adımına Twitter
hesabından bir kez daha tepki gösterdi.
Trump'tan yeni tehdit: Dikkatli ol İran
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