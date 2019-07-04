Son Dakika Haberleri: Trump'tan İran'a uyarı: Tehditlerin dönüp yine sana zarar verebilir
Son Dakika Dünya Haber

Trump'tan İran'a uyarı: Tehditlerin dönüp yine sana zarar verebilir

15 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump: "Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol İran; o tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir"

Trump'tan İran'a uyarı: Tehditlerin dönüp yine sana zarar verebilir, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşacağını açıklayan İran'a, "Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol İran; o tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir." sözleriyle yüklendi.

ABD Başkanı Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğu konusundaki son adımına Twitter hesabından bir kez daha tepki gösterdi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:07 
Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan yeni tehdit: Dikkatli ol İran Kuzey Kore'den ABD'ye suçlama: Washington düşmanca eylemlerinde kararlı Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayının kritik ismi yıllar sonra konuştu Nicki Minaj'ın Suudi Arabistan konseri sosyal medyada tartışılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 10:23:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'tan İran'a uyarı: Tehditlerin dönüp yine sana zarar verebilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]