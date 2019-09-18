Trump'tan İran'a yaptırım talimatı
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazine'ye İran yaptırımlarını artırma talimatı verdiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazine'ye İran yaptırımlarını artırma talimatı verdiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:10
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