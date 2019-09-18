Son Dakika Haberleri: Trump'tan İran'a yaptırım talimatı
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Trump'tan İran'a yaptırım talimatı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazine'ye İran yaptırımlarını artırma talimatı verdiğini duyurdu.

Trump'tan İran'a yaptırım talimatı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazine'ye İran yaptırımlarını artırma talimatı verdiğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:10 
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