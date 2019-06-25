Trump'tan İran'a yeni tehdit
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, "İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:38
ABD Başkanı Trump, "İran
tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır." açıklamasını yaptı.
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