Son Dakika Haberleri: Trump'tan İran'a yeni tehdit
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Trump'tan İran'a yeni tehdit

1 saat önce

ABD Başkanı Trump, "İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır.

Trump'tan İran'a yeni tehdit, System.String[]
ABD Başkanı Trump, "İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır." açıklamasını yaptı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:38 
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Donald Trump, Ekonomi
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