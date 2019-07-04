Son Dakika Haberleri: Trump'tan İran'a yeni tehdit
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Trump'tan İran'a yeni tehdit

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşacağını açıklayan İran'a, "Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol İran; o tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir.

Trump'tan İran'a yeni tehdit, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşacağını açıklayan İran'a, "Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol İran; o tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir." sözleriyle yüklendi.
ABD Başkanı Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğu konusundaki son adımına Twitter hesabından bir kez daha tepki gösterdi.
Trump, açıklamasında, "İran yeni bir uyarı yayımladı. Ruhani, eğer yeni bir nükleer anlaşma yoksa zenginleştirilmiş uranyum miktarını istedikleri miktarda artıracaklarını söylüyor. Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol İran; o tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir." ifadelerini kullandı.
İran yönetimi, hafta başında, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üzerine çıkardığını duyurmuştu. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberinde, Tahran yönetiminin yüzde 3,67 zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen 300 kilogram stok limitinin üzerine çıkardığı kaydedilmişti.
ABD Başkanı Trump, bu açıklama üzerine İran'a, "Ateşle oynuyorlar." ifadesiyle tepki göstermiş, Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı da ayrı ayrı açıklamalarla İran'ın kararını kınamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:08 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Güncel
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