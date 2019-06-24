Son Dakika Haberleri: Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar
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Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar

4 dakika önce

ABD Başkanı Trump, İran'a yeni yaptırımlar getiren kararnameyi imzaladı.

Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar, System.String[]
ABD Başkanı Trump, İran'a yeni yaptırımlar getiren kararnameyi imzaladı. Trump, yaptırımların hedefinde İran'ın dini lideri Hamaney'in olduğunu belirtti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:18 
Ekonomi
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