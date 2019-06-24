Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar
4 dakika önce
ABD Başkanı Trump, İran'a yeni yaptırımlar getiren kararnameyi imzaladı.
ABD Başkanı Trump, İran'a yeni yaptırımlar getiren kararnameyi imzaladı. Trump, yaptırımların hedefinde İran'ın dini lideri Hamaney'in olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:18
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