Son dakika: Trump'tan İran'da düşen uçakla ilgili açıklama: Çok kötü bir hissim var, birileri hata yapmış olabilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Son dakika: Trump'tan İran'da düşen uçakla ilgili açıklama: Çok kötü bir hissim var, birileri hata yapmış olabilir - Son Dakika Dünya

Son dakika: Trump'tan İran'da düşen uçakla ilgili açıklama: Çok kötü bir hissim var, birileri hata yapmış olabilir

12 dakika önce

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın düşüşüyle ilgili İran tarafından yanlışlıkla düşürüldüğüne dair şüpheleri olduğunu söyledi. Öte yandan Reuters haber ajansı, ABD yönetiminin uçağın İran hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü yönünde bir kanıya sahip olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşen ve 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna Havayolları'na ait uçakla ilgili açıklama yaptı. Trump, "Çok kötü bir hissim var. Birileri hata yapmış olabilir" ifadelerini kullandı. Trump uçağın düşüşüyle ilgili şüpheleri olduğunu belirtti.

ABD'Lİ YETKİLİLER: YANLIŞLIKLA FÜZEYLE DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan Reuters haber ajansı hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi uçağın bir füzeyle vurularak düşürüldüğüne emin. Reuters'ın haberinde Washington'ın uydu görüntüleri nedeniyle uçağın düşürüldüğüne inandığı ifade edildi. ABD'li yetkililerin uçağın yüksek ihtimalle İran hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü düşündükleri belirtildi.

TRUMP, İRAN'LA İLGİLİ YAPTIRIM AÇIKLAMASI DA YAPTI

Trump ayrıca, İran'a yeni bir dizi ekonomik yaptırımın onayladığını ve Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından uygulanacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran'da düşmesiyle ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısında bulundu. İran Sivil Havacılık Başkanı, "Karakutuyu Boeing'e vermeyeceğiz" dedi.

Son dakika: Trump'tan İran'da düşen uçakla ilgili açıklama: Çok kötü bir hissim var, birileri hata yapmış olabilir
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:19 
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