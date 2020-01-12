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Trump'tan İran'daki rejim karşıtı protestoya destek
13 dakika önce
Trump, twitter'dan İran'daki göstericilere destek verdi; "İran'ın cesur ve acı çeken halkına: Başkanlığımın başından beri yanınızda durdum ve benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam edecek.
Trump, twitter'dan İran'daki göstericilere destek verdi; "İran'ın cesur ve acı çeken halkına: Başkanlığımın başından beri yanınızda durdum ve benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam edecek. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz ve cesaretinizden ilham alıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:09
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