Trump'tan İran'daki rejim karşıtı protestoya destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Trump'tan İran'daki rejim karşıtı protestoya destek - Son Dakika Ekonomi

Trump'tan İran'daki rejim karşıtı protestoya destek

13 dakika önce

Trump, twitter'dan İran'daki göstericilere destek verdi; "İran'ın cesur ve acı çeken halkına: Başkanlığımın başından beri yanınızda durdum ve benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam edecek.

Trump'tan İran'daki rejim karşıtı protestoya destek, System.String[]

Trump, twitter'dan İran'daki göstericilere destek verdi; "İran'ın cesur ve acı çeken halkına: Başkanlığımın başından beri yanınızda durdum ve benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam edecek. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz ve cesaretinizden ilham alıyoruz."

Donald Trump, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:09 
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