Son Dakika Haberleri: Trump'tan "İran'ın yaptırımları kaldırma talebini reddettim" açıklaması
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Trump'tan "İran'ın yaptırımları kaldırma talebini reddettim" açıklaması

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "İran, bizimle görüşmek için kendilerine yönelik yaptırımları kaldırmamı istedi.

Trump'tan

ABD Başkanı Donald Trump, " İran, bizimle görüşmek için kendilerine yönelik yaptırımları kaldırmamı istedi. Ben de tabii ki hayır dedim." açıklamasında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "ABD'liler AB liderleri üzerinden müzakerelerin olması halinde tüm yaptırımların kaldırılacağı yönünde mesaj gönderdi." açıklamasına Trump, resmi Twitter hesabından yanıt verdi.

Trump, "İran, bizimle görüşmek için kendilerine yönelik yaptırımları kaldırmamı istedi. Ben de tabii ki hayır dedim." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:40 Kaynak: AA
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