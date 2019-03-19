Son Dakika Haberleri: Trump'tan kamu yayınları bütçesine makas

Trump'tan kamu yayınları bütçesine makas

59 dakika önce

ABD Başkanı Trump, Kongre'ye sunduğu 2020 bütçe teklifinde, kamuya ait birçok yayın organının bütçesinde milyonlarca dolarlık kesinti istedi.

Trump'tan kamu yayınları bütçesine makas, System.String[]
ABD Başkanı Trump, Kongre'ye sunduğu 2020 bütçe teklifinde, kamuya ait birçok yayın organının bütçesinde milyonlarca dolarlık kesinti istedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:00 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emeklilere 344 Lira Aile Yardımı THY Pilot Arayışlarına Hız Verdi! İlanlar Haziran Ayında Yayınlanacak Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açtı Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 20:59:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'tan kamu yayınları bütçesine makas
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]