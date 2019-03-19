Trump'tan kamu yayınları bütçesine makas
59 dakika önce
ABD Başkanı Trump, Kongre'ye sunduğu 2020 bütçe teklifinde, kamuya ait birçok yayın organının bütçesinde milyonlarca dolarlık kesinti istedi.
ABD
Başkanı Trump
, Kongre'ye sunduğu 2020 bütçe teklifinde, kamuya ait birçok yayın organının bütçesinde milyonlarca dolarlık kesinti istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:00
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