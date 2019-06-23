Son Dakika Haberleri: Trump'tan Kaşıkçı cinayeti sorusuna 'kaçamak' yanıt
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Trump'tan Kaşıkçı cinayeti sorusuna 'kaçamak' yanıt

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin FBI'ın soruşturma açma çağrısına ülkesinin uyup uymayacağına dair soruya kaçamak yanıtlar verdi.

Trump'tan Kaşıkçı cinayeti sorusuna 'kaçamak' yanıt, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin FBI'ın soruşturma açma çağrısına ülkesinin uyup uymayacağına dair soruya kaçamak yanıtlar verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:48 
Cemal Kaşıkçı, Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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