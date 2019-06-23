Trump'tan Kaşıkçı cinayeti sorusuna 'kaçamak' yanıt
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin FBI'ın soruşturma açma çağrısına ülkesinin uyup uymayacağına dair soruya kaçamak yanıtlar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:48
ABD Başkanı Donald Trump
, BM'nin Cemal Kaşıkçı
cinayetine ilişkin FBI'ın soruşturma açma çağrısına ülkesinin uyup uymayacağına dair soruya kaçamak yanıtlar verdi.
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