Trump'tan Katar Emiri'ne "Taliban anlaşması teşekkürü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump'tan Katar Emiri'ne 'Taliban anlaşması teşekkürü' - Son Dakika

Trump'tan Katar Emiri'ne "Taliban anlaşması teşekkürü"

7 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ABD ile Taliban arasında yapılan barış anlaşmasındaki rolü nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Trump'tan Katar Emiri'ne

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ABD ile Taliban arasında yapılan barış anlaşmasındaki rolü nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trump ve Al Sani telefonda görüştü.

Görüşmede, Başkan Trump, Katar Emiri'ne 29 Şubat'ta ABD ile Taliban arasında anlaşma imzalanmasındaki çok değerli rolü için teşekkür etti.

İki lider, Taliban'ın Afganistan'da barışa doğru giden yolda şiddet eylemlerini azaltması ve Afganistan hükümeti içinde Afganlı taraflarla yapılan müzakerelere katılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, Trump ve Al Sani, Körfez bölgesindeki anlaşmazlıkların çözülmesine yönelik atılacak adımlar da dahil olmak üzere ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşma, yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Anlaşmaya, ABD adına ülkenin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek." ifadesine yer verilmişti.

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlılar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart'a kadar serbest bırakılacak." ifadesi kullanılmıştı.

Anlaşmada, Taliban'ın, serbest bırakılan üyelerinin ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağı vurgulanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:26 Kaynak: AA
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