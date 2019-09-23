Son Dakika Haberleri: Trump'tan Keşmir açıklaması
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Trump'tan Keşmir açıklaması

34 dakika önce

ABD'nin New York şehrinde Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir'de bir araya geleceğini umduğunu söyledi.

Trump'tan Keşmir açıklaması, System.String[]

ABD'nin New York şehrinde Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir'de bir araya geleceğini umduğunu söyledi.


Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump ve Pakistan Başbakanı İmran Han biraraya geldi. Bir hafta sonra Hindistan Başbakanı Narendra Modi le görüşeceğini belirten Trump, Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir konusunda arabuluculuk yapmak istediğini Pakistan Başbakanı Han'a yineledi. Trump, Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir konusunda biraraya gelebileceğini umduğunu söyledi. - NEW YORK

Donald Trump, New York, Pakistan, Han, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:25 Kaynak: İHA
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