Son Dakika Haberleri: Trump'tan Keşmir'de gerginliğin azaltılması çağrısı
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Trump'tan Keşmir'de gerginliğin azaltılması çağrısı

1 saat önce

ABD Başkanı Trump Hindistan Başbakanı Modi'nin ardından Pakistan Başbakanı Han ile de görüşerek, Keşmir'de gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu.

Trump'tan Keşmir'de gerginliğin azaltılması çağrısı, System.String[]
ABD Başkanı Trump Hindistan Başbakanı Modi'nin ardından Pakistan Başbakanı Han ile de görüşerek, Keşmir'de gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hindistan, Pakistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:44 
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