Trump'tan Keşmir'de gerginliğin azaltılması çağrısı
1 saat önce
ABD Başkanı Trump Hindistan Başbakanı Modi'nin ardından Pakistan Başbakanı Han ile de görüşerek, Keşmir'de gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Trump Hindistan
Başbakanı Modi'nin ardından Pakistan
Başbakanı Han
ile de görüşerek, Keşmir'de gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:44
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