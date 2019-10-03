Son Dakika Haberleri: Trump'tan kıbrıs'ta çözüm mesajı
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Trump'tan kıbrıs'ta çözüm mesajı

25 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, 'Kıbrıs'ta iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleşme çabalarını desteklediklerini' belirtti.

Trump'tan kıbrıs'ta çözüm mesajı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, 'Kıbrıs'ta iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleşme çabalarını desteklediklerini' belirtti.
ABD Başkanı Trump, 1 Ekim, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 59'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'e tebrik mesajı gönderdi. Trump mesajında; "İki bölgeli bir federasyon temelinde adanın yeniden birleşmesi çabalarında, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni desteklemeye devam ediyoruz. Bunun Kıbrıs halkının barış içinde yaşaması yönünde en iyi çözüm olacağına inanıyoruz" dedi.
TÜRK ASKERİ ÇEKİLMELİ
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos da, bugün için yayamladığı mesajında, "Müzakerelerin yeniden başlaması konusundaki kritik gelişmeler döneminde, Ada'nın yeniden birleşmesi çabalarına Yunanistan'ın sarsılmaz desteğini dile getirmek istiyorum. Yeniden birleşme; adil ve ortak kabul edilebilir, iki bölgeli iki toplumlu, yaşayabilir ve çalışabilir, BM kararlarına ve Avrupa müktesebatına ve Kıbrıs'ın AB üyesi olması özelliğine dayalı bir çözüm çerçevesiyle başarılabilir. Bunun için gerekli olan koşul, Türk ordusunun gitmesi, çağ dışı garantiler ve müdahale haklarının lağvedilmesidir" ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 16 Ağustos 1960 yılında kurulmuş olmasına rağmen Rum Yönetimi, "Bağımsızlık Günü" adıyla 1 Ekim'de kutlama yapıyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kıbrıs, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:48 Kaynak: DHA
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