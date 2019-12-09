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Trump'tan Kim'e: Kuzey Kore 'tehditkar' tavrını sürdürürse 'her şeyi' kaybeder
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Kuzey Kore'nin son füze denemesinin ardından Başkan Kim Jong Un'un "tehditkar" tavrını sürdürmesi durumunda “her şeyi” kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Kuzey Kore'nin son füze denemesinin ardından Başkan Kim Jong Un'un "tehditkar" tavrını sürdürmesi durumunda "her şeyi" kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını açıkladı.
"Kim Jong Un aşırı zeki ve eğer tehditkar bir tavır sergilerse kaybedecek çok şeyi var. 2018'deki iki liderin Singapur'da gerçekleşltirdikleri zirveye atıfta bulunan Amerikalı lider, "Orada benimle birlikte çok önemli bir nükleer silahlardan arınma anlaşmasına imza koydu" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:14
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