Son Dakika Haberleri: Trump'tan Kim'e: Kuzey Kore 'tehditkar' tavrını sürdürürse 'her şeyi' kaybeder
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Trump'tan Kim'e: Kuzey Kore 'tehditkar' tavrını sürdürürse 'her şeyi' kaybeder

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Kuzey Kore'nin son füze denemesinin ardından Başkan Kim Jong Un'un "tehditkar" tavrını sürdürmesi durumunda “her şeyi” kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını açıkladı.

Trump'tan Kim'e: Kuzey Kore 'tehditkar' tavrını sürdürürse 'her şeyi' kaybeder, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Kuzey Kore'nin son füze denemesinin ardından Başkan Kim Jong Un'un "tehditkar" tavrını sürdürmesi durumunda "her şeyi" kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını açıkladı.


"Kim Jong Un aşırı zeki ve eğer tehditkar bir tavır sergilerse kaybedecek çok şeyi var. 2018'deki iki liderin Singapur'da gerçekleşltirdikleri zirveye atıfta bulunan Amerikalı lider, "Orada benimle birlikte çok önemli bir nükleer silahlardan arınma anlaşmasına imza koydu" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Kim Jong Un, Kuzey Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:14 
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