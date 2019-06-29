Son Dakika Haberleri: Trump'tan Kim'e sınırda görüşme teklifi
Son Dakika Güncel Haber

Trump'tan Kim'e sınırda görüşme teklifi

17 dakika önce

20 Zirvesi kapsamında Japonya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'a görüşme teklifinde bulundu.

Trump'tan Kim'e sınırda görüşme teklifi, System.String[]
G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'a görüşme teklifinde bulundu.
Trump, Twitter'dan G-20 Zirvesi'nde çeşitli ülke liderleriyle yaptığı görüşmeler sonrasında Güney Kore'ye gideceğini duyurdu.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Japonya'dan ayrılacaklarını belirten Trump, "Kuzey Kore lideri bunu görüyorsa, kendisiyle sınırdaki silahsızlandırılmış bölgede buluşarak elini sıkmak ve merhaba demek istiyorum." ifadesini kullandı.
Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.
İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:27 Kaynak: AA
Kim Jong Un, Kuzey Kore, Kore, Donald Trump, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump ile Kim'in benzerleri, G-20 Zirvesi esnasında barda sahne aldı Rusya Lideri Putin ve ABD Lideri Trump, Türkiye'yi konuştu Mezuniyetten dönerken otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı Canan Kaftancıoğlu'ndan İYİ Parti Lideri Akşener'e destek: Kadınlardan daha çok korkuyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 02:44:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'tan Kim'e sınırda görüşme teklifi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]