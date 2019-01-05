Son Dakika Haberleri: Trump'tan Kongre'ye "Meksika Duvarı" Mektubu

Trump'tan Kongre'ye "Meksika Duvarı" Mektubu

59 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvara ilişkin Kongre üyelerine gönderdiği mektupta, "Duvarlar işe yarıyor.

Trump'tan Kongre'ye
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvara ilişkin Kongre üyelerine gönderdiği mektupta, "Duvarlar işe yarıyor. Onun için zengin, güçlü ve başarılı insanlar evlerinin etrafına duvar örerler." ifadesini kullandı.

Trump, bütçe krizine dönüşerek, federal hükümetin iki haftadır kapalı kalmasına yol açan Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarla ilgili Kongre üyelerine mektup gönderdi.

Gün içinde aralarında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve New York Senatörü Chuck Schumer'in de bulunduğu kongrenin önde gelen Demokrat isimleri ile toplantısının sonuç kaldığını hatırlatan Trump, kongrenin yeni seçilen üyelerine Meksika duvarı için fon sağlamaları çağrısında bulundu.

İsrail'in Filistin'de ördüğü "utanç duvarını" örnek gösteren Trump'ın mektubunda "Duvarlar işe yarıyor. Onun için zengin, güçlü ve başarılı insanlar evlerinin etrafına duvar örerler." ifadesi yer aldı.

Mektubunda geçen yıl içerisinde ABD'ye yasadışı göçmen girişlerine ilişkin bazı veriler paylaşan Trump, "Yasadışı göçmenlik, hiçbir şekilde ilerici bir şey değil. Adil değil, merhametsiz ve zalimcedir. Çok insan ölüyor. Hem bu yola çıkanlara hem de onların geldiği topluma can güvenliği, kamu güvenliği ve para bakımından maliyeti var." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:50 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Donald Trump, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır Aleyna Tilki, Başarısının Sırrını Açıkladı

Çin 'Tüm Bombaların Anasını' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 03:49:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'tan Kongre'ye "Meksika Duvarı" Mektubu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]