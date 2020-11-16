Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması
16.11.2020 17:27
ABD Başkanı Donald Trump, Moderna'nın koronavirüs (Covid-19) için geliştirdiği aşıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük tarihçiler lütfen bu buluşların benim dönemimde olduğunu unutmayın" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Moderna'nın koronavirüs (Covid-19) için geliştirdiği aşıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük tarihçiler lütfen bu buluşların benim dönemimde olduğunu unutmayın" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Moderna aşısının 'kendi döneminde' bulunduğunu ifade ederek, "Başka bir aşı az önce duyuruldu. Bu sefer Moderna tarafından yüzde 95 etkili. O büyük 'tarihçiler', lütfen 'Çin Vebasını' sona erdirecek bu büyük buluşların hepsinin benim dönemimde gerçekleştiğini unutmayın" ifadelerini kullandı.
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