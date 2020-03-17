Trump'tan koronavirüs salgını nedeniyle halka "evinizde kalın" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan koronavirüs salgını nedeniyle halka "evinizde kalın" çağrısı Açıklaması

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili mümkünse evden çalışılması, buna imkanı olmayanların ise kendilerini koruması için çaba göstermesi çağrısı yaptı.

Trump'tan koronavirüs salgını nedeniyle halka

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili mümkünse evden çalışılması, buna imkanı olmayanların ise kendilerini koruması için çaba göstermesi çağrısı yaptı.

Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 ile mücadele görev gücü ile güncel duruma ilişkin düzenlenen günlük basın toplantısında konuştu.

Kovid-19 ile ilgili dün 15 günlük eylem planı açıkladıklarını anımsatan Trump, "Birçok ABD'li evinden çalışabiliyor öyle yapsın. Sağlık ve yemek gibi sektörlerde çalışanların bunu yapma imkanı yok ama onlar da kendilerini güvende tutmak için elinden geleni yapmalı." diye konuştu.

Trump, ülke içinde de seyahat kısıtlaması gelebileceğini belirterek, "Evinizde kalın ve tadını çıkarın. Mecbur kalmadıkça bir yere gitmeyin." dedi.

"Bir gün bu sahnede duracağız ve 'biz kazandık' diyeceğiz"

Trump, ülkedeki Kovid-19 testlerinin de yeterli miktara ulaşması için çalıştığını vurgulayarak, eyaletlere de kendi sınırları içerisinde test geliştirme imkanı tanıdıklarını kaydetti.

Salgını yeneceklerine dair inancını dile getiren Trump, "Bir gün bu sahnede duracağız ve 'biz kazandık' diyeceğiz." diye konuştu.

"Ekonomimizin çok hızlı bir şekilde düzeleceğini düşünüyorum"

ABD Başkanı Trump, salgın nedeniyle küçük işletmeler ile hava yolları başta olmak üzere turizm sektörünün zor durumda olduğuna dikkati çekerek, bu alanda çalışanların zarar görmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Trump, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in de bugün Kongre üyeleri ile bir teşvik paketi içeren yasa tasarısı hakkında konuşacağına işaret etti.

ABD basınında Beyaz Saray'ın Kongre'ye 800 milyar dolarlık bir teşvik paketini öngören yasa tasarısı önerdiği haberleri hakkında Trump, "Bu paket büyük olacak." dedi.

Trump, "Karşılıklı, fedakarlıklar insanlarımızın sağlığını ve ekonomimizi koruyabiliriz. Ekonomimizin çok hızlı bir şekilde düzeleceğini düşünüyorum. Ülkemiz için doğru olanı yaparsak, işler çok hızlı yoluna girer." değerlendirmesinde bulundu.

"Çin virüsü" ifadesine açıklama

Trump, dün Twitter'da Kovid-19'u "Çin virüsü" olarak nitelendirdiğinin anımsatılması üzerine "Çin, virüsü bizim ülkemizin getirdiğine dair yanlış bilgiler yayıyordu. Bu yanlıştı. Bu virüsü nereden geldiyse onunla nitelendirmek zorundaydım." ifadesini kullandı.

Salgınının başında virüsün ciddiye alınmaması gerektiği çağrılarıyla eleştirilen Trump, "Ben daha pandemi ilan edilmeden bunun büyük bir salgın olduğunu hissetmiştim." yorumunu yaptı.

"Ekonomik teşvik planı üzerinde çalışıyoruz"

ABD Hazine Bakanı Mnuchin de çok önemli bir ekonomik teşvik planı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Söz konusu planın bugün senatoya sunulacağını aktaran Mnuchin, planın hızlı bir şekilde geçmesi için senatoyla birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Mnuchin, havayolu ve otelcilik gibi kritik sektörlere kredi garantisi sağlanmasının yanı sıra işçiler için de bir teşvik paketinin görüşüldüğünü bildirdi.

Havayolu şirketlerinin üst yöneticileriyle bir araya geldiğini aktaran Mnuchin, "Durum havayolu şirketleri için 11 Eylül'de olduğundan daha kötü." dedi.

300 milyar dolarlık vergi ertelenecek

Mnuchin, çalışanlara vergi tatili getirilmesi fikrinin Trump tarafından beğenildiğine vurgu yaparak, "Vergi tatili insanlara gelecek 6 ila 8 ayda para sağlayacak. Biz Amerikalılara gelecek iki haftada acilen çek gönderilmesi seçeneğini düşünüyoruz." dedi.

Vergi iadesi sürecinin 15 Nisan'a kadar uzatıldığını belirten Mnuchin, 300 milyar dolara yakın vergi ödemesinin erteleneceğini ifade etti.

Salgının piyasalara etkisine de değinen Mnuchin, piyasaların kesinlikle açık kalacağını dile getirdi.

Mnuchin, "Amerikalıların paralarına erişimlerinin olduğunu bilmeleri gerek. 11 Eylül'den sonra piyasaların kapanmasının nedeni teknolojik aksaklıktı. Bankalar ve New York borsasıyla telefon görüşmesi yaptım. Herkes piyasaları açık tutmak istiyor. Eğer gereken bir durum olursa çalışma saatlerini kısaltabiliriz ama Amerikalıların bankalar ve borsalardaki paralarına ulaşmaları için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Pence'den inşaat firmalarını ellerindeki maskeyi hastanelere bağışlaması çağrısı

Öte yandan Kovid-19 ile mücadele ekibinin başında bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de piyasadaki N95 tipi maske ihtiyacına işaret ederek, inşaat şirketlerini ellerindeki maskeleri yerel hastanelere bağışlamaya davet etti.

Görev gücünde yer alan ABD'li Doktor Anthony Fauci de ülkedeki virüs vakalarının gelecek 45 günde zirve yapabileceği uyarısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:14 Kaynak: AA
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